В Краснодаре учителям при устройстве на работу выплачивают 50 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Краснодара не хватает более 850 учителей. Об этом рассказал директор городского департамента образования Александр Звягинцев

«Педагогический вуз не успевает готовить кадры в таком количестве. Нужно время. Даже КубГУ, который готовит преподавателей по различным направлениям, с такими объемами не справляется. Также проблема в кадрах сейчас и в районах», - сообщил Звягинцев.

Уточняется, что при устройстве в школы многие учитывают заработную плату. Средняя зарплата учителя в Краснодаре составляет 42 тысячи рублей. Но молодые специалисты получают чуть больше 25 тысяч.

При этом, молодым специалистам при устройстве на работу сразу выплачивают 50 тысяч. Также дополнительные выплаты можно получить, участвуя в форумах и конкурсах. Их победителям дополнительно выплачивают еще 100 тысяч рублей.

Кроме того, учителям компенсируют аренду жилья. Выплата составляет 15 тысяч рублей.