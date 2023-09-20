Фото: Александр Райко/krd.ru

В День Краснодара можно бесплатно отправить открытку в любой регион России. На лимитированной коллекции будут изображены главные городские достопримечательности.

«Сотрудники Почты России помогут узнать почтовый индекс и правильно заполнить адресные строки. Открытку доставят в любую точку страны бесплатно. Также каждый желающий сможет самостоятельно поставить оттиск специального почтового штемпеля, на котором, кроме даты и места отправления, будет размещена надпись "С праздником!"», - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Уточняется, что получить и отправить открытку можно будет в пункте посткроссинга на пешеходной зоне улицы имени Чапаева 23 сентября с 16:00 до 21:00.