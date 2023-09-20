На Кубани установили 23 электрозаправки с начала 2023 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани установили 23 электрозаправки с начала 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Новые станции появились в Армавире, Геленджике, Абинске, Тимашевске, Тихорецке, Апшеронске, Кореновске, Ейске. Электрозаправки установили и в Славянске-на-Кубани, Горячем Ключе, Темрюкском районе.

Оборудование ввели в эксплуатацию. А вблизи станций подготовят специальные парковки. Чтобы зарядить электромобиль, потребуется 30-40 минут.

«На сегодняшний день уже установлены 23 из 66 запланированных станций в 11 муниципалитетах. Инвесторам возместят часть затрат на закупку оборудования и техническое присоединение», – сказал замглавы региона Андрей Прошунин.

43 электрозаправки оборудуют в Курганинске, Лабинске, Белореченске, Геленджике, Краснодаре, Кропоткине, Новороссийске, Крымске и Усть-Лабинске. В том числе 18 станций установят в Сочи.

В 2024 году запланировано установить в регионе 53 электрозаправки.