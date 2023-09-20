Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре осудят подрядчика за мошенничество на 9,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД. Расследование уголовное дела завершено.

Так, обвиняемый руководил управляющей компанией, которая заключила муниципальный контракт. Организация обязывалась отремонтировать школу в станице Старокорсунской.

«Мужчина внес в акт приемки заведомо ложные сведения об объемах работ, количестве и качестве использованных материалов и их стоимости, в том числе о работах по устройству отопления, теплоснабжения, водопровода, канализации, теплотрассы и холодоснабжения», – сообщили в городской полиции.

При этом работы на объекте не проводились. В результате бюджету Краснодара причинен ущерб на 9,4 млн рублей. Для возмещения суд арестовал имущество обвиняемого на всю сумму

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», – уточнили в городском УМВД.