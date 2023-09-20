В Сочи электросамокатчик оказался под колесами BMW

Фото: sochi.ru

Молодой человек на электросамокате попал под колеса автомобиля. Авария произошла в Сочи на улице Мира, в районе международного аэропорта.

Очевидцы произошедшего сообщили, что водитель самоката пересекал проезжую часть дороги слева направо. Во время такого маневра он и оказался сбит «БМВ».

В результате происшествия электросамокатчику была оказана медицинская помощь.

Напомним, что самокаты отнесены к транспортным средствам. При управлении им необходимо соблюдать установленные правила дорожного движения. За этим внимательно следят в Сочи.