Перебои с питьевой водой ожидаются в Сочи

Профилактические работы коснутся магистральной сети Фото: mup-vodokanal-sochi.ru

Специалисты сочинского водоканала проведут комплекс профилактических работ. Мероприятия повысят стабильность водоснабжения в жилых кварталах микрорайона Бытха в Хостинском районе. Работы будут проведены 20 сентября с 10 утра до 20 часов вечера.

«На это время перебои с питьевой водой могут наблюдать жители домов по улицам Бытха, Ворошиловская, Возрождения, Лесная, Ясногорская, Дивноморская, Краевско-Греческая, Земляничная и на Курортном проспекте (от дома №92 до дома №98)», - сообщает водоканал Сочи.

Основные работы коснутся магистральной сети, пролегающей в районе улицы Возрождения. Сотрудники водоканала просят запастись водой. В случае необходимости будет организован ее подвоз по заявкам.