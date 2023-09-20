Полиция установила всех участников драки на Цветном бульваре в Сочи

Полиция продолжает проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники сочинской полиции выяснили, что 39-летний местный житель посчитал, что его дочь обижают. В связи с этим отец ребенка принял решение поговорить с подростками 15-17 лет.

«В ходе разговора у мужчины с одним из них завязалась потасовка, а остальные бросились защищать своего друга и разнимать конфликтующих», - прокомментировали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Полицейские провели разъяснительную беседу с подростками и родителями несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба, участникам массой потасовки разъяснили нормы законодательства в области административного и уголовного права.

На данный момент полицейские продолжают проверку.