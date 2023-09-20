Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фестиваль цветов пройдет в Краснодаре 24 сентября. Мероприятие состоится с 11:00 до 18:30 в Музейном дворике по адресу Красная, 11.

«В программе фестиваля мастер-классы, арт-импровизация «Живопись и музыка» от художника в сопровождении саксофона. Также пройдет выставка-продажа букетов и композиций от флористов премиум-класса, показ модельной школы, скульптурной композиция и яркого цветочного шоу», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что весь день зрителей будут играть ди-джеи, выступать музыкальные группы. Во время мероприятия можно будет посетить эксклюзивную 3D-фотозону и послушать лекцию про цветы и дизайн одежды.

Вход на мероприятие абсолютно бесплатный.