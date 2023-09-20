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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 9:14

В Сочи задержали 26-летнего парня, который вырвал телефон у прохожего на остановке

Оперативники раскрыли грабеж на автобусной остановке в Адлерском районе Сочи
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Ранее грабитель уже был судим

Ранее грабитель уже был судим

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали 26-летнего сочинца, похитившего телефон. Молодой человек провоцировал конфликт с мужчиной на автобусной остановке в Сочи. Из-за сложившейся ситуации потерпевший хотел вызвать полицию и достал телефон, однако похититель выхватил из его рук мобильный и убежал.

«Установлено, что похищенный телефон мужчина продал, а деньги потратил», - рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Как оказалось, ранее грабитель уже был судим. Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до четырех лет лишения свободы.

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