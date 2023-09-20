В Сочи за долги по коммуналке будут арестовывать имущество

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Сотрудники сочинского водоканала вместе с судебными приставами начнут проведение рейдов по взысканию долгов в конце сентября. Более 4,5 тысяч потребителей могут лишиться своего имущества за долги.

«Недобросовестным абонентам, имеющим задолженность, среди которых юридические и физические лица, грозит применение такой меры, как опись и арест имущества и ограничение в услугах водоснабжения и водоотведения», - сообщили в пресс-службе водоканала города Сочи.

Проверки коснутся и злостных неплательщиков, которых суд уже обязал погасить появившуюся задолженность. Отмечается, что статус злостного неплательщика абоненты приобретают при отсутствии оплаты счетов в течение двух месяцев. Все они могут быть лишены автомобилей и личного имущества. Кроме того, должнику может быть запрещен выезд заграницу, если задолженность составляет больше 30 тыс рублей.

Первые рейды начнутся 20 сентября в Центральном, Хостинском, Лазаревском и Адлерском районах Сочи.

На данный момент более 36 тысяч сочинцев являются должниками за услуги водоканала. На исполнение в Федеральную службу судебных приставов направлено более 4,5 тысяч дел.