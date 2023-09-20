Сбер и Сочинский госуниверситет запустили Бизнес-школу

Фото: пресс-служба Сбербанка

Управляющий Центральным отделением Сбербанка в Сочи Владимир Ересько и исполняющий обязанности ректора Сочинского государственного университета Игорь Гайдамашко подписали Соглашение о запуске специального проекта – Бизнес-школы. Её участниками могут стать желающие всех форм обучения студенты, аспиранты и преподаватели вуза. «Первая волна» обучения в Бизнес-школе стартует уже этой осенью. Следующая планируется весной 2024 года.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Владимир Ересько, Управляющий Центральным отделением Сбербанка в Сочи:

«Сочинский университет – наш важнейший партнёр. Мы уже реализовали десятки совместных проектов: от проведения отраслевых бизнес-игр и экскурсий в офисы Сбера до оборудования учебных аудиторий, льготного кредитования на образование и запуска совместных программ обучения по ключевым направлениям подготовки вуза. Отмечу, что многие из наших сотрудников в Сочи получили высшее образование или прошли профессиональную переподготовку именно здесь. Уверен, что запуск столь масштабного проекта с ключевым вузом - это важный шаг в развитии сферы образования всего Большого Сочи. Но это ещё и наш вклад в реализацию ESG-повестки по развитию образования в регионе, а также для роста качества жизни и инвестпривлекательности города-курорта».

Игорь Гайдамашко, исполняющий обязанности ректора Сочинского государственного университета:

«В рамках этого проекта мы, в первую очередь, будем совместно готовить бакалавров, специалистов, магистров по специальностям «Банковское дело», «Экономика», «Экономическая безопасность» и по программам дополнительного образования. При этом сегодня всё актуальнее становится не только подготовка специалистов, но и помощь в развитии финансовой грамотности и максимально широкого кругозора всей молодёжи Сочинского госуниверситета. И Бизнес-школа уже в этом году поможет нашим студентам, аспирантам и преподавателям не только расширить практико-ориентированный подход в обучении, но и даст возможность пройти практику, стажировку, а затем и получить высокооплачиваемую работу в одной из крупнейших компаний страны».