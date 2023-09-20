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НовостиОбщество20 сентября 2023 10:44

В Сочи отремонтировали диагностический центр городской больницы

Ремонт и поставка нового оборудования стали ответом на жалобы пациентов
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото: t.me.minkovaanna23

Фото: t.me.minkovaanna23

В горбольнице Сочи провели значительную работу по улучшению условий пребывания пациентов. Здесь отремонтировали диагностический центр, а также поставили новое оборудование, в частности аппараты МРТ, УЗИ, рентгенографии и инструменты для проведения эндоскопии.

«Остается острым вопрос кровли. Климат влажный, при обильных дождях крыша течет и часть отделений подтапливается. Уже разработана проектно-сметная документация, будем решать с финансированием капремонта, запланируем на следующий год», - сказала заместитель главы администрации Краснодарского края Анна Минькова.

Летом от пациентов терапевтического и педиатрического отделения поступали жалобы на условия в больнице. На сегодняшний день ведется деятельность по улучшению ситуации.