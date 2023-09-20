Правительство РФ направит 8,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры аэропорта Краснодара Фото: gge.ru

Новый аэровокзал в Краснодаре начнут строить в октябре. Об этом сообщил руководитель по взаимодействию с госорганами компании «Аэродинамика», управляющей аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы, Сергей Черномаз.

В настоящее время выданы все разрешительные документы. Согласно проекту, в аэропорту Краснодара построят аэровокзальный комплекс перрон и дороги.

Отмечается, что аэровокзал расположат максимально близко к посадочной полосе.

«То есть мы переносим его от существующего где-то на три километра. За счет этого обеспечивается компактное размещение вокзала, что очень удобно и авиакомпаниям, и жителям города, и тем гостям, которые к нам приезжают. Потому что мы сокращаем лишние перепробеги», – отметил Сергей Черномаз в эфире Business FM Кубань.

Объем инвестиций в строительство превысит 50 млрд рублей. Из них 25 млрд вложит аэропорт. Регион предусмотрел на строительство дорог около 10 млрд рублей, а Правительство РФ – 8,2 млрд рублей.

Завершить работы планируют в начале 2027 года. Общая площадь комплекса превысит 80 тысяч кв. метров.