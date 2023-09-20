На Крымском мосту перекрывали движение 20 сентября. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Движение на Крымском мосту перекрывали на 1,5 часа. Машины не пускали с 12:09 до 13:36.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Из-за перекрытого движения перед пунктами досмотра образовалась небольшая пробка. Машины стоят как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Крыма.