Трамвай сбил 20-летнего парня на улице Ставропольской Фото из архива КП

В Краснодаре трамвай сбил 20-летнего парня. ЧП случилось утром 20 сентября в районе кинотеатра «Болгария» по улице Ставропольской.

Пешеход переходил трамвайные пути. В этот момент состав №5 сбил молодого человека. На место происшествия вызвали скорую. В момент оказания помощи парень находился в сознании, сообщили в МЦУ Краснодара.

Маршрут трамваев № 4, 5, 7, 8, 20, 22 был временно изменен.

«Движение восстановлено. Трамваи идут по стандартным маршрутам», – сообщили в МУП «КТТУ».