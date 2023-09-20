Александра Шишикина переизбрали главой Гулькевичского района Кубани

Александр Шишикин Фото: admkrai.krasnodar.ru

Александр Шишикин вступил в должность главы Гулькевичского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Торжественная церемония прошла на сессии Совета муниципалитета.

Александр Шишикин вновь стал главой район. Впервые его избрали в 2018 году.

«За предыдущие годы руководства муниципалитетом Вам удалось выстроить курс его устойчивого развития, многое сделать для укрепления экономики и благополучия жителей. Во время недавнего визита лично в этом убедился. Рассчитываю, что с присущей Вам ответственностью и профессионализмом Вы продолжите решать задачи, стоящие перед муниципалитетом в нынешнее время», – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Александр Шишикин родился 1 июня 1985 года. С 2007 года работал в администрации сельского поселения, а затем – станицы Кавказской.

В марте 2011 года стал главой Мирского сельского поселения в Кавказском районе, в 2014 году – замглавы Гулькевичского района, а в 2017 году – главой города Гулькевичи.