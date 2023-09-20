В Сочи таксист накинулся на клиентов с ножом

В драку клиентов с водителем вмешались очевидцы Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Таксист накинулся на клиентов с ножом улице Транспортной в Сочи. Конфликт произошел ночью. Водитель такси не довез пассажиров до точки и, угрожая ножом, выгнал их из машины. Действие сопровождалось потоком нецензурной лексики и оскорблениями.

Сам таксист уверял, что таким образом он защищался от неадекватных пассажиров в нетрезвом состоянии.

Драка продолжилась и после того, как клиенты вышли из автомобиля. К потасовке присоединились очевидцы, именно им и удалось остановить происходящее.

Что спровоцировало конфликт, достоверно неизвестно.

- По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, - прокомментировала в УМВД Сочи.