Депутат Госдумы от Кубани прокомментировала рост цен на дизельное топливо

В ближайшие дни цены на топливо понизят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае в последние дни обострилась обстановка с ценами на дизель. Многие водители общественного транспорта и сельхозпроизводители жалуются на повышение стоимости топлива.

Ситуацию прокомментировала депутат Госдумы от Кубани Светлана Бессараб. Она отметила, что рост цен на дизтопливо повлечет повышение стоимости продуктов. Вопрос обсудили в стенах Госдумы РФ.

«В ответ на жесткое требование спикера Госдумы Вячеслава Володина привести цены в соответствии с требованиями и поручениями президента министерство энергетики в лице первого заместителя министра заверило парламентариев в том, что в течение нескольких дней цены на дизтопливо будут значительно понижены», – сказала Светлана Бессараб телеканалу «Россия.Кубань».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе пообещали бороться с дефицитом бензина. В муниципалитетах организуют еженедельный мониторинг на АЗС объемов топлива и цен.