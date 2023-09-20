На девушек завели уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре сотрудницы маркетплейса украли украшения на 700 тысяч рублей. На девушек завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В полицию обратился представитель маркетплейса. Как выяснилось, на складе одного из пунктов выдачи заказов на улице Героя Сарабеева нашли вскрытые упаковки. В них покупателям доставили золотые украшения.

«Согласно базам данных организации, они подлежали возврату продавцу в виду отказов от них покупателей», – сообщили в пресс-службе городской полиции.

При проверке выяснилось, что к пропаже драгоценностей причастны два менеджера в возрасте 21 и 23 лет. Их задержали на рабочем месте.

«Девушки признались, что вносили в информационную систему ложные сведения о якобы произведенных клиентами отказах от получения их заказов, при этом сам товар похищали и присваивали себе», – рассказали в УМВД Краснодара.

Всего девушки украли 15 ювелирных украшений стоимостью более 697 000 рублей. Они сдавали драгоценности в ломбард или продавали на рынке. На сотрудниц маркетплейса завели уголовное дело. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы.