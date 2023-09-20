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Спасатели сутки искали заблудившегося мужчину с диабетом на Кубани. Он гостил у сестры, когда решил прогуляться один по лесу.

«Путешественник не взял с собой телефон и жизненно необходимые при диабете лекарства. На помощь было решено позвать спасателей. Они прибыли на место, опросили родных и отправились на поиски пострадавшего», - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Уточняется, что спасатели обследовали лесные дороги в районе хутора Гуамка, села Черниговское, станицы Нижегродская. Пострадавшего нашли только в районе 19:00 на берегу реки Курджипс. Она находится рядом со станицей Нижегородской.

Мужчина лежал без сил. Во время блужданий по лесу ему стало плохо, идти дальше он не смог. Поэтому и провел ночь на берегу реки.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи в удовлетворительном состоянии.