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НовостиОбщество20 сентября 2023 13:09

Автомотопробег пройдет в Краснодаре ко Дню города

23 мотоцикла, 15 ретроавтомобилей и спортмашин присоединятся к мотопробегу в Краснодаре
Светлана ОВДЕЙ
Автомотопробег пройдет в Краснодаре ко Дню города Фото: пресс-служба городской администрации

Автомотопробег пройдет в Краснодаре ко Дню города Фото: пресс-служба городской администрации

Автомотопробег пройдет в Краснодаре ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Заезд состоится 23 сентября.

К мотопробегу присоединятся 23 мотоцикла, 15 ретроавтомобилей и спортивных машин. Они проедут по улицам города с флагами России, Кубани и Краснодара. Колонна стартует в 9:25 от здания на улице им. Дзержинского, 80/1 в сторону мэрии.

«После торжественной церемонии поднятия флага Краснодара транспорт выстроится на Главной городской площади и напротив Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького», – рассказали в администрации.

Церемония поднятия флага начнется в 10:00

Автомотопробег организует краснодарское отделение международного сообщества владельцев мотоциклов Harley-Davidson «HOG Krasnodar Chapter».