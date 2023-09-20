Автомотопробег пройдет в Краснодаре ко Дню города Фото: пресс-служба городской администрации

Автомотопробег пройдет в Краснодаре ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Заезд состоится 23 сентября.

К мотопробегу присоединятся 23 мотоцикла, 15 ретроавтомобилей и спортивных машин. Они проедут по улицам города с флагами России, Кубани и Краснодара. Колонна стартует в 9:25 от здания на улице им. Дзержинского, 80/1 в сторону мэрии.

«После торжественной церемонии поднятия флага Краснодара транспорт выстроится на Главной городской площади и напротив Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького», – рассказали в администрации.

Церемония поднятия флага начнется в 10:00

Автомотопробег организует краснодарское отделение международного сообщества владельцев мотоциклов Harley-Davidson «HOG Krasnodar Chapter».