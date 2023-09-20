Проводится проверка Фото из архива КП

Один электрик погиб и двое пострадали от удара током в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Трагедия произошла вечером 19 сентября на улице Курганной в станице Натухаевской.

«При проведении электромонтажных работ в одном из трансформаторов трое работников филиала электросетевой компании были поражены электричеством», – рассказали в ведомстве.

Один из электриков скончался на месте происшествия. Двоих пострадавших доставили в больницу. Сейчас им оказывают медпомощь.

Тем временем следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Проводится проверка по факту нарушения правил охраны труда.

«Изымается техническая документация, назначены судебные медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – уточнили в пресс-службе краевого управления СКР.