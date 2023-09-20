В 2022 году на Кубани открыли 10 новых детсадов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 25 тысяч мест для дошкольников создали на Кубани за восемь лет. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Так, в крае построили 171 детский сад и капитально отремонтировали 211 учреждений.

«Дошкольное образование должно быть доступно для всех детей нашего края. Мы продолжаем планомерно развивать образовательную среду. Свой результат дал комплексный подход к жилищному строительству», – отметил глава региона.

Всего в регионе насчитывается свыше 1,5 тысячи детских садов. Дошкольные учреждения посещают более 250 тысяч ребят.

«В этом году откроем еще 23 новых объекта на 4,5 тысячи мест», – добавил Вениамин Кондратьев.

В 2022 году на Кубани открыли 10 новых детсадов. С 2020 года по нацпроекту добавили 400 мест для детей от 1,5 до 3 лет в частных учреждениях. Отмечается, что плата за них установлена, как в муниципальном детском саду.

Кроме того, в регионе доступны вариативные формы – группы кратковременного пребывания и семейного воспитания.