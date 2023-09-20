Черноморская неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

Фото: пресс-служба фестиваля

Краснодарский край — это концентрат радости: лето, солнце, морской бриз и беззаботное счастье. В самый разгар осени погрузитесь в ощущение праздника и получите незабываемые впечатления на Черноморской неделе!

Когда

Фестиваль пройдет с 25 сентября по 1 октября 2023 года на объектах эногастрономического туризма Краснодарского края и завершится зажигательными выходными в с. Абрау-Дюрсо. Вход свободный!

Фото: пресс-служба фестиваля

Чем фестиваль удивит гостей

Путешествие начинается с экскурсий по виноградникам и специальных программ. Вы погрузитесь в увлекательный мир: узнаете, как выращивается и культивируется виноград, прогуляетесь по секретным локациям, куда не так просто попасть в обычное время.

Те, кто хочет глубже погрузиться в мир эногастрономии, смогут посетить мастер-классы и лекции от экспертов. Расписание и регистрация будут доступны на сайте фестиваля.

Уникальные активности и веселье

На выходных в Абрау-Дюрсо вас ждут три тематических дня, посвященных джазу, творчеству и спорту. Отправляйтесь на фестиваль, чтобы послушать живую музыку в исполнении лучших коллективов, пробежать забег, от души продегустировать угощения и даже посмотреть модные показы. Также гостей ждут интерактивные игры, арт-терапия, фотозоны и другие интересные активности.

Без музыки никуда

Какой фестиваль обходится без музыки? Со сцены фестиваля в Абрау-Дюрсо прозвучит уютный джаз в исполнении биг-бэнда Георгия Гараняна и джазового оркестра Ильи Филиппова. За экзотический колорит будет отвечать группа Марьячи Лос Панчос. Южного колорита добавят выступления лучших творческих коллективов Краснодарского края. Каждый вечер диджеи будут играть сеты, подобранные под настроение Черноморской недели.

Хэдлайнер фестиваля – невероятная, харизматичная группа «Градусы»

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Подробная программа и расписание доступны на сайте фестиваля.

На ряд мероприятий необходима предварительная регистрация.

Организатором фестиваля выступает Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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