В Новороссийске на спортплощадке нашли бомбу времен войны

Боеприпас нашли на спортплощадке Фото: МЦУ Новороссийска

В Новороссийске нашли бомбу времен войны. Боеприпас обнаружили на спортплощадке в Южном внутригородском районе.

Предмет, похожий на снаряд, нашли при проведении земляных работ. Специалисты определили авиабомбу ФАБ – 250.

«Ведется подготовка нормативной документации о введении режима ЧС с рекомендацией по приостановке работы близлежащих организаций», – сообщили в МЦУ Новороссийска.

Отмечается, что для обезвреживания авиабомбы из Ростова-на-Дону прибудет пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России.