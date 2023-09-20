В Новороссийске на спортплощадке нашли бомбу времен войны

Боеприпас нашли на спортплощадке Фото: МЦУ Новороссийска
В Новороссийске нашли бомбу времен войны. Боеприпас обнаружили на спортплощадке в Южном внутригородском районе.
Предмет, похожий на снаряд, нашли при проведении земляных работ. Специалисты определили авиабомбу ФАБ – 250.
«Ведется подготовка нормативной документации о введении режима ЧС с рекомендацией по приостановке работы близлежащих организаций», – сообщили в МЦУ Новороссийска.
Отмечается, что для обезвреживания авиабомбы из Ростова-на-Дону прибудет пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России.