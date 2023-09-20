Более двух тысяч рабочих мест представят на ярмарке вакансий в Краснодаре Фото: krd.ru

Более двух тысяч рабочих мест представят на ярмарке вакансий в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ярмарка состоится 21 сентября с 9:00 до 12:00.

Жители города встретятся с потенциальными работодателями. Мероприятие организуют в кадровых центрах «Работа России» на улице Петра Метальникова, 42 и улице 1-ой Заречной, 17.

50 крупнейших организаций Краснодаре представят актуальные вакансии. Работодатели расскажут об условиях, графике и социальных гарантиях для сотрудников.

Кроме того, посетители пройдут тесты на оценку навыков и умений для выбора профессии. Специалисты подберут план обучения и помогут составить резюме.

«Участники ярмарки получат консультацию по вопросам участия в программах активной политики занятости, программах профобучения и основах трудового законодательства», – отметили в мэрии.