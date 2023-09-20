Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 14:41

Более двух тысяч рабочих мест представят на ярмарке вакансий в Краснодаре

Ярмарка вакансий пройдет в Краснодаре 21 сентября
Светлана ОВДЕЙ
Более двух тысяч рабочих мест представят на ярмарке вакансий в Краснодаре Фото: krd.ru

Более двух тысяч рабочих мест представят на ярмарке вакансий в Краснодаре Фото: krd.ru

Более двух тысяч рабочих мест представят на ярмарке вакансий в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ярмарка состоится 21 сентября с 9:00 до 12:00.

Жители города встретятся с потенциальными работодателями. Мероприятие организуют в кадровых центрах «Работа России» на улице Петра Метальникова, 42 и улице 1-ой Заречной, 17.

50 крупнейших организаций Краснодаре представят актуальные вакансии. Работодатели расскажут об условиях, графике и социальных гарантиях для сотрудников.

Кроме того, посетители пройдут тесты на оценку навыков и умений для выбора профессии. Специалисты подберут план обучения и помогут составить резюме.

«Участники ярмарки получат консультацию по вопросам участия в программах активной политики занятости, программах профобучения и основах трудового законодательства», – отметили в мэрии.