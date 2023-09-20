Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Один человек погиб в массовом ДТП с грузовиками на Кубани. Авария произошла днем 20 сентября на трассе М-4 «Дон» в Кущевском районе.

Предварительно, грузовик Renault Premium ехал по крайней правой полосе. 67-летний водитель не выдержал дистанцию и столкнулся с автопоездом MAN под управлением 46-летнего водителя.

От удара MAN отбросило на грузовик DAF. За рулем фуры находился 46-летний житель Ставропольского края.

«В результате 67-летний водитель Renault Premium скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.