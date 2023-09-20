Борец из Краснодарского края на чемпионате мира завоевал олимпийскую лицензию

Турнир прошел в Белграде. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Белграде прошел чемпионат мира по борьбе. Состязания собрали сильнейших атлетов планеты по трем видам борьбы - греко-римской, вольной и женской. Помимо медалей на турнире разыгрывали путевки на летнюю Олимпиаду 2024 года. В состав российской команды вошли четыре кубанских борца. Первым выступил «вольник» в весе до 125 кг Абдулла Курбанов. По итогам схваток он занял пятое место и стал обладателем олимпийской лицензии.

«Одной из главных задач турнира было войти в пятерку лучших, чтобы получить возможность выступить на Олимпиаде. Спортсмен с этим справился. С каждым новым турниром Абдулла прогрессирует. Надеюсь, к Играм он подойдет на пике формы и сможет улучшить результат, показанный на чемпионате», - прокомментировал министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко.

Затем на ковер вышла Екатерина Полещук. К сожалению, ей не удалось попасть в призеры турнира. Схватки остальных кубанских спортсменов еще впереди. Чемпионат мира завершится 24 сентября.