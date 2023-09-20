В Краснодарском крае обсудили вопросы незаконного наркооборота

На Кубани обсудили вопросы незаконного оборота наркотиков. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае прошло заседание профильной комиссии по вопросам противозаконного наркооборота. В совещании под руководством заместителя главы региона Александра Власова приняло участие более 700 представителей ведомств системы профилактики, казачьих обществ, военкоматов и районных администраций региона.

«За отчетный период 2023 года сотрудниками полиции изъято свыше 90 килограммов наркотических средств естественного происхождения. На территории региона проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак». Только в период первых двух этапов за 20 дней выявлено140 преступлений. Выявлено и уничтожено 180 очагов дикорастущих наркосодержащих растений. В данном направлении активно работают и 34 казачьи мобильные антинаркотические группы, в состав которых входит 227 человек», – сообщил Александр Власов.

Александр Власов отметил работу казачьих объединений Ленинградского, Тбилисского и Кущевского районов. Вице-губернатор поручил усилить межведомственное взаимодействие и привлекать к работе общественные организации и активистов из населения.