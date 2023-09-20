В Тимашевске открыли новую спортивно-игровую площадку

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

В Микрорайоне Приречном города Тимашевска появилось новое место притяжения для детей и взрослых — спортивно-игровая площадка. Об этом сообщил глава города Николай Панин.

По словам мэра, это знаковый проект, реализации которого ждали очень многие местные жители. Площадка разделена на несколько функциональных зон: для игры в футбол, баскетбол, гандбол и другие, для игры с детьми, где установлены карусели и горки.

Помимо этого, в общественном пространстве сделали велодорожки, установили новые лавочки, организовали парковку для машин и велосипедов. Покрытие площадки сделано из резиновой крошки.

- Искренне рад, что в Приречном теперь есть такая прекрасная площадка, где могут отдыхать и заниматься спортом как дети, так и взрослые, - отметил Николай Панин.

Мэр также добавил, что за последние несколько лет микрорайон Приречный преобразился. Сделали тротуары, что позитивным образом отразилося на безопасности, поскольку теперь пешеходам не надо ходить по дорогам.

Помимо этого, установили новые светильники уличного освещения и мусорные баки. Ежегодно делается грейдирование грунтовых дорог, ямочный ремонт, наносится разметка, а также приводятся в порядок остановки.

- Хочу отметить, что эта работа ведётся совместно с городскими депутатами по данному округу — Сергеем Качановым, Ириной Щербининой, Александром Чернявским, Григорием Зимиревым и Сергеем Волошиным. Также в работе нам помогает председатель ТОС Надежда Арефьева и ее квартальные. Что тут сказать — микрорайон растёт и развивается. Надеюсь, жители оценят новый комплекс и он станет местом притяжения, - уточнил Николай Панин.