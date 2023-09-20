Врачи проекта «ПРОдиабет» обследуют жителей Армавира

Выездное мероприятие состоится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Армавире 21 сентября пройдет акция проекта «ПРОдиабет». Врачи краевой клинической больницы № 2 проведут выездное мероприятие на базе больницы.

«Цель проекта, который в крае реализуют с 2022 года, - профилактика, диагностика, лечение и взятие на диспансерный учет пациентов с сахарным диабетом. С начала 2023 года врачи совершили восемь выездов в разные районы края. Обследовали около 350 человек», - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В прошлый раз медики посетили в Тбилисский район. Более 50 жителей муниципалитета получили консультации медиков, 25 пациентов были направлены в Краснодар на прием к эндокринологам краевой клинической больницы №2 и впоследствии легли в больницу для лечения.