Прокуратура Новороссийска проведет проверку после проблем с водоснабжением

Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

В Новороссийске после проблем с водоснабжением началась прокурорская проверка. Жители города остались без водоснабжения 13 сентября. На Троицком групповом водопроводе из-за просадки электрического напряжения остановилось электро и насосное оборудования. Восстановить подачу ресурса потребителям должны были в течении шести часов в день аварии.

«В то же время по окончании указанных работ водоснабжение в некоторых районах города в установленный срок не восстановлено, а подвозимая вода не отвечала предъявляемым требованиям к качеству», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По итогам прокурорской проверки будут даны оценки действиям администрации Новороссийска и ресурсоснабжающей организации. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора Кубани.