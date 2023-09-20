На Кубани хирурги спасли жизнь девушке с ишемическим инсультом

Медики вовремя выявили смертельную патологию. Фото: t.me/evgeniiFilippov23

В приемный покой Лабинской районной больницы молодая девушка попала с жалобами на рвоту, головокружение и дезориентацию в пространстве. Врачи заподозрили у девушки тяжелую патологию и срочно провели обследование на ангиографе.

«Оперативное обследование позволило обнаружить у молодой девушки тромб в базелярной артерии. Данная патология может стать смертельной для пациента», - рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Жизнь и здоровье девушке удалось спасти благодаря профессионализму врачей Лабинской ЦРБ и современному оборудованию. Ранее такие оперативные вмешательства проводили только в краевых центрах. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. У нее уже восстановились речь и движения.