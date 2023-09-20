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НовостиОбщество20 сентября 2023 17:09

В Краснодаре ко Дню города состоится парад ретроавто-мототехники

Пробег ретро автомобилей и мотоциклов пройдет 23 сентября в Прикубанском округе краевого центра
Евгения ХАЛИКОВА
Коллекционеры расскажут о реставрации техники. Фото: t.me/prikubanka_krd

Коллекционеры расскажут о реставрации техники. Фото: t.me/prikubanka_krd

В Прикубанском внутригородском округе Краснодара 23 сентября пройдет пробег ретроавто-мототехники. Мероприятие приурочат ко Дню города.

«Автомотопробег стартует от сквера «Фестивальный», затем участники проедут по Дзержинского, далее через развязку по Западному Обходу на улицу Конгрессную. Финиш на площади у Исторического парка «Россия - моя история» на улице Конгрессная», - уточнили в пресс-службе администрации округа.

Затем в историческом парке запланирована выставка ретроавто-мототранспорта. Все желающие смогут прослушать лекции о том, как коллекционеры восстанавливают технику и сделать фотоснимки на память.