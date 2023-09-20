В Курганинском районе пройдет акция «Кубань - край долгожителей»

Врачи проведут прием пожилых пациентов. Фото: t.me/minzdrav_kubani

В Курганинском районе 21 сентября пройдет акция «Кубань - край долгожителей». Врачи Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн проведут осмотр пожилых жителей муниципалитета. Акция состоится в рамках Всероссийской недели популяризации здорового старения.

«Во время прошлого выезда в Крыловский район специалисты обследовали более 50 пациентов. У пяти из них врачом-кардиологом были выявлены ранее не диагностированные заболевания, назначены современные схемы лечения. На консультации в краевые специализированные медучреждения направлены девять пациентов, а 13 человек в ближайшее время госпитализируют в Краевой госпиталь ветеранов войн», - рассказал главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Кубани Сергей Исаенко.

Жителей района осмотрят эндокринолог и офтальмолог. Пенсионеры смогут узнать рост и вес. Также врачи проведут исследования уровня глюкозы и холестерина в крови и проведут желающим ЭКГ. С начала 2023 года в врачи госпиталя совершили более 23 выезда и осмотрели 1670 пациентов.