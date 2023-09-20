Жителя Кубани могут осудить на 10 лет за спрятанный в конуре куст конопли

Дикорастущую коноплю мужчина нашел в лесу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Белоглинского района нашел в лесу дикорастущую коноплю. Мужчина оборвал кусты, но спрятать их решил оригинальным способом – в собачьей будке во дворе у соседа.

«Во время осмотра домовладения полицейские обнаружили в собачьей будке более 500 граммов высушенной конопли. Задержанный пояснил, что собирался изготовить наркотики для себя», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении 43-летнего мужчины заведено уголовное дело. Ему теперь грозит до 10 лет лишения свободы. К соседу у правоохранителей вопрос нет. Как выяснилось, он не знал, что в конуре его собаки находятся кусты марихуаны.