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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 17:44

Жителя Кубани могут осудить на 10 лет за спрятанный в конуре куст конопли

В Белоглинском районе полицейские обнаружили 500 гр конопли в собачьей будке
Евгения ХАЛИКОВА
Дикорастущую коноплю мужчина нашел в лесу.

Дикорастущую коноплю мужчина нашел в лесу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Белоглинского района нашел в лесу дикорастущую коноплю. Мужчина оборвал кусты, но спрятать их решил оригинальным способом – в собачьей будке во дворе у соседа.

«Во время осмотра домовладения полицейские обнаружили в собачьей будке более 500 граммов высушенной конопли. Задержанный пояснил, что собирался изготовить наркотики для себя», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении 43-летнего мужчины заведено уголовное дело. Ему теперь грозит до 10 лет лишения свободы. К соседу у правоохранителей вопрос нет. Как выяснилось, он не знал, что в конуре его собаки находятся кусты марихуаны.