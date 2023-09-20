В Анапе задержали склонного к поджогам мужчину

В Анапе жители дома пожаловались на агрессивного соседа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе пожилой мужчина держал в ужасе соседей по многоквартирному дому по улице Лермонтова. Соседи неоднократно жаловались на агрессивного пенсионера, который был также склонен к поджогам.

«В ходе мониторинга проведенного раннее, в сети интернет была выявлена информация о пожаре в подъезде многоквартирного дома расположенного по улице Лермонтова. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина. Он доставлен в отдел МВД России по городу Анапе», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Анапе.

Сейчас полицейские проводят проверку. В случае, если причастность мужчины к поджогам на территории жилого комплекса подтвердится, в его отношении будет заведено уголовное дело.