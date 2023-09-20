Дольщики долгостроя «Жемчужина» в Краснодаре осенью получат ключи от квартир

В Краснодаре осенью 2023 года будет сдан в эксплуатацию очередной долгострой. Ключи получат дольщики первого и второго литеров жилого комплекса «Жемчужина».

«Еще в нескольких проблемных жилых комплексах: «На Магистральной», «Радуга» и «Парусная регата» полным ходом идут работы», - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Краснодаре обманутыми остаются 4,5 тысяч дольщиков. Они годами ждут обещанное застройщиками жилье. Но как заверили власти, их квартиры будут достроены и сданы в эксплуатацию.