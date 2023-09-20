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НовостиОбщество20 сентября 2023 18:46

Дольщики долгостроя «Жемчужина» в Краснодаре осенью получат ключи от квартир

В Краснодаре долгострой ЖК "Жемчужина" готовится к сдаче в эксплуатацию
Евгения ХАЛИКОВА

В Краснодаре осенью 2023 года будет сдан в эксплуатацию очередной долгострой. Ключи получат дольщики первого и второго литеров жилого комплекса «Жемчужина».

«Еще в нескольких проблемных жилых комплексах: «На Магистральной», «Радуга» и «Парусная регата» полным ходом идут работы», - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Краснодаре обманутыми остаются 4,5 тысяч дольщиков. Они годами ждут обещанное застройщиками жилье. Но как заверили власти, их квартиры будут достроены и сданы в эксплуатацию.