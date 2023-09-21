Что произошло в ночь на 21 сентября в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 21 сентября

Китайские компании заинтересованы в партнерстве с госкомпанией "Автодор" по реализации проекта "Южный кластер". Представители КНР планируют участвовать в строительстве трассы Джубга-Сочи в качестве концессионера. Отмечается, что Россия уже имеет опыт взаимодействия с подрядчиками из Китая при создании новых дорог.

К другим новостям:

В Краснодаре сотрудницы маркетплейса украли украшения на 700 тысяч рублей.

Один электрик погиб и двое пострадали от удара током в Новороссийске.

На Кубани хирурги спасли жизнь девушке с ишемическим инсультом.