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НовостиОбщество21 сентября 2023 4:54

Что произошло в ночь на 21 сентября в Краснодарском крае

Китайские фирмы заинтересовались проектом строительства трассы Джубга — Сочи
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Подборка новостей на утро 21 сентября

Подборка новостей на утро 21 сентября

Китайские компании заинтересованы в партнерстве с госкомпанией "Автодор" по реализации проекта "Южный кластер". Представители КНР планируют участвовать в строительстве трассы Джубга-Сочи в качестве концессионера. Отмечается, что Россия уже имеет опыт взаимодействия с подрядчиками из Китая при создании новых дорог.

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