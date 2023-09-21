Что произошло в ночь на 21 сентября в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 21 сентября
Китайские компании заинтересованы в партнерстве с госкомпанией "Автодор" по реализации проекта "Южный кластер". Представители КНР планируют участвовать в строительстве трассы Джубга-Сочи в качестве концессионера. Отмечается, что Россия уже имеет опыт взаимодействия с подрядчиками из Китая при создании новых дорог.
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