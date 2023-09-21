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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 5:48

На Кубани в ДТП с грузовиком погибли два человека

Под Горячим Ключом в аварии погибли 29-летний мужчина и 19-летняя девушка
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/mvd_23

Фото: t.me/mvd_23

На Кубани в ДТП с грузовиком погибли два человека. Авария произошла рано утром 21 сентября.

«Рядом с Горячем Ключом столкнулись «Лада Приора» и «Тонар». По предварительным данным, водитель отечественного авто выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с большегрузом», - сообщили в пресс-службе главного управления министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в результате ДТП погибли 29-летний мужчина и 19-летняя девушка.

На данный момент полицейские проводят проверку.