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На Кубани в ДТП с грузовиком погибли два человека. Авария произошла рано утром 21 сентября.

«Рядом с Горячем Ключом столкнулись «Лада Приора» и «Тонар». По предварительным данным, водитель отечественного авто выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с большегрузом», - сообщили в пресс-службе главного управления министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в результате ДТП погибли 29-летний мужчина и 19-летняя девушка.

На данный момент полицейские проводят проверку.