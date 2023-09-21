Краснодарский край стал лидером по числу загрязняющих воздух предприятий

Краснодарский край стал лидером по числу загрязняющих воздух предприятий. Результаты исследования озвучили аналитики FinExpertiza.

Так, в 2022 году в регионе прибавилось 2086 объектов, загрязняющих воздух. Второе место рейтинга занимает Ростовская область. Прирост новых предприятий в регионе составил 1125 объектов. Замыкает тройку лидеров Татарстан. В республике прибавилось 1120 предприятий.

Тем временем количество выбросов вредных веществ в Краснодарском крае уменьшилось на 17,7% или до 357 тонн. В соседней Адыгее, наоборот, зафиксирован рост по этому показателю. В республике количество промышленных выбросов увеличилось на 121,2% – до 18,5 тысяч тон.

В целом по стране в 2022 году в воздух выброшено 17,2 млн тонн загрязняющих веществ. Это на 0,2% меньше, чем в 2021 году.