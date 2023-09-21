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НовостиОбщество21 сентября 2023 6:33

Краснодарский край стал лидером по числу загрязняющих воздух предприятий

На Кубани прибавилось более двух тысяч предприятий, загрязняющих воздух
Светлана ОВДЕЙ
Краснодарский край стал лидером по числу загрязняющих воздух предприятий

Краснодарский край стал лидером по числу загрязняющих воздух предприятий

Краснодарский край стал лидером по числу загрязняющих воздух предприятий. Результаты исследования озвучили аналитики FinExpertiza.

Так, в 2022 году в регионе прибавилось 2086 объектов, загрязняющих воздух. Второе место рейтинга занимает Ростовская область. Прирост новых предприятий в регионе составил 1125 объектов. Замыкает тройку лидеров Татарстан. В республике прибавилось 1120 предприятий.

Тем временем количество выбросов вредных веществ в Краснодарском крае уменьшилось на 17,7% или до 357 тонн. В соседней Адыгее, наоборот, зафиксирован рост по этому показателю. В республике количество промышленных выбросов увеличилось на 121,2% – до 18,5 тысяч тон.

В целом по стране в 2022 году в воздух выброшено 17,2 млн тонн загрязняющих веществ. Это на 0,2% меньше, чем в 2021 году.