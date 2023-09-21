С мужчины взыскали 242 тысячи рублей Фото из архива КП

Житель Краснодара едва не лишился машины из-за 144 штрафов. Мужчина погасил задолженность, сообщили в пресс-службе краевого управления ФССП.

Так, мужчина нарушил ПДД 144 раза. Сумма штрафов достигла 105 тысяч рублей. Но водитель не спешил их оплачивать. Тогда судебные приставы начали поиски владельца авто. В результате иномарку арестовали.

«После составления акта описи и ареста имущества автомобиль Volkswagen Polo 2019 года выпуска был оставлен на ответственное хранение должнику без права пользования. При этом нарушителя официально предупредили об уголовной ответственности», – сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Спустя несколько дней мужчина погасил задолженность. Он оплатил штрафы и дополнительно исполнительский сбор на 137 тысяч рублей. Всего с водителя взыскали 242 тысячи рублей.