В Сочи досрочно завершили укрепление берега на федеральной трассе

Фото: chnm.rosavtodor.gov.ru

Дорожники досрочно завершили ремонт берегоукрепляющих конструкций на скоростном направлении трассы А-149 Адлер – Красная Поляна. Окончание работ планировалось в декабре, однако укрепить берег удалось уже сейчас.

«В рамках проекта были выполнены работы по формированию временной дамбы, демонтажу старой габионной стены, устройство шпунтового основания и защитной стены, устройство бетонного основания, возведение новой габионной стены и монтаж защитных металлических панелей», - рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Дорога в сторону Красной Поляны возведена в русле реки Мзымта. За время существования этого участка трассы горная река подмыла и разрушила часть стены. В связи с угрозой разрушения дорожного покрытия был заключен контракт на ремонт опорной стены на участке длиной 70 метров.