В Краснодаре 18-летнего парня задержали за кражу цепочек на 200 тысяч рублей

Парень нападал на женщин и срывал цепочки Фото: кадр из видео

В Краснодаре 18-летний парень нападал на женщин и срывал золотые цепочки. Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В полицию обратилась одна из женщин, на которую напал молодой человек. Вечером он подбежал к ней на улице Октябрьской и сорвал с шеи золотую цепочку. Нападавшим оказался приезжий из Москвы.

«По полученной оперативной информации стражам правопорядка удалось задержать правонарушителя в рамках служебной командировки в Москве», – сообщили в полиции Краснодара.

Задержанный во всем признался. Как выяснилось, парень напал еще на двух женщин. Одна из жительниц пострадала на улице Апрельской, когда возвращалась домой.

«Молодой человек с применением физической силы путем рывка открыто похитил у пенсионерки две золотые цепочки, а на остановке по улице 40-летия Победы сорвал с шеи другой краснодарки золотую цепочку с медальоном», – рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Всего подозреваемый украл драгоценности на 200 тысяч рублей. Ювелирные украшения он сдал в ломбард и получил 40 тысяч рублей. Теперь парню грозит срок за кражи.