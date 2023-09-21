Сезон вылова хамсы на Кубани начнется с опозданием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сезон вылова хамсы на Кубани начнется с опозданием. Об этом сообщил руководитель новороссийского рыбопромыслового предприятия Юрий Атанов. Хамсовая путина задержится на две-три недели.

Одной из причин называют жаркую, сухую погоду летом и высокие температуры в сентябре.

«Квоту на вылов в этом году нам не изменили, разрешено поймать столько, сколько и в прошлую путину. Но ученые, которые рассчитывают численность хамсового стада, утверждают, что в этом году запасы меньше, чем в прошлом году, процентов на двадцать», – цитирует Юрия Атанова «Новороссийский рабочий».

Отмечается, что качество рыбы не изменится.

«Мы ожидаем хамсу средней жирности», – добавил Юрий Атанов.

Ранее новороссийские рыбаки начинали ловить хамсу в Керченском проливе и в Азовском море. Но сейчас рыбный промысел запрещен. Рыбаки начнут вылов рядом с проливом, но со стороны Черного моря, что скажется на сроках.

Ход хамсы из Азовского моря к Черному начнется, когда вода остынет до +11…13 градусов. Это произойдет в конце октября – начале ноября.

Отмечается, что цены на рыбу в 2023 году не будут превышать прошлогоднюю стоимость.