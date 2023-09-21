Правительство оценило скоростную дорогу из Москвы в Адлер в 3,2 трлн рублей

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Правительство Российской Федерации оценило строительство высокоскоростной магистрали Москва - Ростов - Адлер в 3,2 трлн рублей. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на документы из стратегии развития инфраструктуры.

Появление скоростной железной дороги ускорит время пути в три раза. Так, из Москвы до Сочи можно будет доехать за 10 часов. По прогнозам на данной магистрали пассажиропоток достигнет 17,2 млн человек в год. При этом эксперты считают, что скоростные поезда не смогут создать конкуренцию авиаперелетам.

«Что касается пассажиропотока между промежуточными станциями на высокоскоростной магистрали до Адлера, то на участке от Воронежа до Ростовской агломерации мало населенных пунктов, а до Ростова и Краснодара пассажиры уже могут предпочесть самолет», - сообщает издание.