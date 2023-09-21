Причина пожара устанавливается Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Два человека погибли при пожаре в Туапсинском районе. Возгорание произошло ночью 20 сентября в поселке Новомихайловском.

На улице Кавказской загорелся частный дом. К прибытию спасателей огонь охватил площадь в 150 кв. метров.

«В 21:59 локализация на площади 150 кв. метров. В 22:50 пожар ликвидирован полностью», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В тушении пожара задействовали 25 человек и девять единиц техники. При ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух человек.

«Причина пожара устанавливается. Проводятся следственные мероприятия», – уточнили в краевом управлении МЧС.