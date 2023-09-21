В Сочи обновили подстанцию, которая обеспечивает энергией 30 тысяч жителей

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В Сочи провели комплексную реконструкцию подстанции «Кудепста». На объекте, в том числе, произвели замену оборудования.

«Установка двух мощных силовых трансформаторов должна обеспечить бесперебойную работу всех энергетических объектов Кудепсты на многие годы вперед, с учетом развития Хостинского района. Благодаря использованию современных технологий сама подстанция занимает вдвое меньше пространства и может эксплуатироваться дистанционно». - прокомментировал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Мэр также подчеркнул, что в преддверии осенне-зимнего сезона энергетическая защищенность курорта занимает приоритетное место.