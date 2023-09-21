Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 8:24

В Сочи обновили подстанцию, которая обеспечивает энергией 30 тысяч жителей

Реконструкция объекта завершилась в Кудепсте
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

В Сочи провели комплексную реконструкцию подстанции «Кудепста». На объекте, в том числе, произвели замену оборудования.

«Установка двух мощных силовых трансформаторов должна обеспечить бесперебойную работу всех энергетических объектов Кудепсты на многие годы вперед, с учетом развития Хостинского района. Благодаря использованию современных технологий сама подстанция занимает вдвое меньше пространства и может эксплуатироваться дистанционно». - прокомментировал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Мэр также подчеркнул, что в преддверии осенне-зимнего сезона энергетическая защищенность курорта занимает приоритетное место.