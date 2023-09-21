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НовостиОбщество21 сентября 2023 8:33

Евгения Шкута возглавит управление по вопросам семьи и детства Краснодара

Начальника управления по вопросам семьи и детства Краснодара избрали на заседании городской Думы
Светлана ОВДЕЙ
Евгения Шкута возглавит управление по вопросам семьи и детства Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

Евгения Шкута возглавит управление по вопросам семьи и детства Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

Евгения Шкута возглавит управление по вопросам семьи и детства Краснодара. Кандидатуру начальника представили на 62-м очередном заседании городской Думы.

Евгения Шкута в 2001 году окончила КубГУ. В 2004 году работала замдиректора школы № 50 Краснодара, а с 2006 по 2012 год – директором школы № 78.

В 2012 году ее назначили начальником отдела образования по Прикубанскому округу. С 2016 года Евгения Шкута занимала должность замдиректора городского департамента образования.