Евгения Шкута возглавит управление по вопросам семьи и детства Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

Евгения Шкута возглавит управление по вопросам семьи и детства Краснодара. Кандидатуру начальника представили на 62-м очередном заседании городской Думы.

Евгения Шкута в 2001 году окончила КубГУ. В 2004 году работала замдиректора школы № 50 Краснодара, а с 2006 по 2012 год – директором школы № 78.

В 2012 году ее назначили начальником отдела образования по Прикубанскому округу. С 2016 года Евгения Шкута занимала должность замдиректора городского департамента образования.