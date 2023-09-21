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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 9:02

В Сочи полицейские задержали краснодарца, сдававшего самокат друзей в ломбард

27-летний парень поехал на чужом транспорте в магазин и не вернулся
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Краснодарцу грозит до 5 лет лишения свободы.

Краснодарцу грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отдела полиции города Сочи задержали 27-летнего краснодарца. Парень взял у местной жительницы электросамокат и деньги для поездки в магазин за алкоголем, но не вернулся. Молодой человек вместе с потерпевшей отдыхали в одной компании.

«Ориентировку на розыск имущества заявительницы направили в комиссионные магазины и ломбарды. Сотрудники одного из них позже сообщили о подозрительном молодом человеке, который хотел сдать им электросамокат», - сообщили в пресс-службе УМВД Сочи.

В отношении ранее судимого краснодарца возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Парню грозит до 5 лет лишения свободы.